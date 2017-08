Eesti Rahva Muuseumi lähistele, Roosi tänavale on kerkinud tõenäoliselt Tartu kõige omapärasem maja, sõna otses mõttes tagurpidi maja.

Eesti Rahva Muuseumi kõrval on valmis kahekordne viilkatusega tagurpidi elamu, kus on pahupidi keeratud ka maja sisemus ehk siis laes on vaibad ja põrandal laelambid. Lisaks sellele, et maja on tagurpidi, on see ka kerge kalde alla ehk seestpoolt seitsmekraadise nurga all. Tegemist saab olema päris majaga, mis on ehitatud korralikust materjalist ning selles majas saab ringi käia. Maja arhitekt on Indrek Taukar.

Elamusmajana rahvale avatava tagurpidi maja põhiefekt tuleb Taukari sõnul just seestpoolt. „Väljast võib ka olla huvitav vaadata, aga ka seespool on kogu mööbel ja asjad tagurpidi. Maja on päris korralikult kaldu ja sees olles tekib eriline tunne.





