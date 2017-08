Laupäeval poliitiku Taavi Rõivasega abiellunud lauljanna Luisa Värgi pulmakleidi autoriks on moelooja Kristina Viirpalu.

Kas Luisal olid kleidile ka erilised nõudmised? Viiraplu sõnul sündis kleit koostöös: "Luisa on hästi praktiline tüdruk, ta ütles, et kleit peab mugav olema," lisas moelooja, et lauljanna soovis pulmakleidis tantsida, kõndida ja kõike muud teha.