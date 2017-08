Täna oleks pidanud aset leidma suurürituse Madfest Festival teine päev, ent korraldaja teatas kella kahe ajal päeval, et kontserdi- ja peoala jääb täna sootuks suletuks. Säärane uudis tuli üllatusena nii külalistele kui ka artistidele. "Sõitsin Pärnust kohale soundcheck'ile (heliproov ingl. k. – toim.) ja enne soundcheck' i öeldi mulle, et tänks. Pole vaja!" räägib fännidele toimuvast šokeeritud ja vihane räppar Uku Arop. "Suure kahetsuse ja kurbusega peab festivali korraldustiim teatama, et Madfest Festival 2017 kontserdi- ja peoala on täna, 19. augustil suletud. Festivali laadaala on avatud täna, 19. augustil kuni 18.00-ni!" teatab korraldusmeeskond Facebookis. Madfest meeskond vabandab tekkinud olukorra pärast ning palub kõikide pretensioonidega pöörduda festivali korraldustiimi poole meilitsi. Säärane käitumine on välja vihastanud mitmed kodumaised artistid, kes pidid täna Tallinna lauluväljakul üles astuma. "Mul on kurb meel teile teatada, et tänane esinemine Tallinna Lauluväljakul MadFestil jääb ära. Põhjuseks on korraldajapoolne kokkulepetest mittekinnipidamine ning esinemistasude õigeaegselt maksmata jätmine. Mul on kahju, kuid aeg-ajalt tuleb ka selliseid otsuseid langetada," teatab laula Jüri Pootsmann sotsiaalmeedias.

Uku Arop pole sõnade valikuga nii tagasihoidlik. "Meile öeldi, et terve tänane päev jääb ära, selle pärast, et korraldaja otsustas, et ta arvab, et inimesi ei tule. Ja umbes tema ei suuda enam eilse eest ka maksta. Ja põhimõtteliselt ta otsustas, et ta jätab terve festivali ära lihtsalt. Sõitsin Pärnust kohale lihtsalt sinna soundcheck'ile ja enne soundcheck'i öeldi mulle, et tänks. Pole vaja! Meil kõik asjad koos," räägib Arop videopöördumises.

Ta jätkab: "Loodan, et need inimesed, kes juba pileti ostsid. Te saate kindlasti enda osa tagasi. Ma väga loodan ise ka vähemalt, sest ma pole sealt mingit plekki saanud. Ma loodan väga, et see vana maksab mulle ära," räägib ärritunud räppar. Madfest Festivali korraldajad: