Väljaku nurgas on umbes kolme ruutmeetrine ala, mis on kõigist neljast nurgast aiaga piiratud, kuid see kohale saabuvaid kümneid inimesi ei heiduta, et sinna mõni lilleõis või küünal panna. Kohal on üle kolme-neljakümne inimese ning neid tuleb iga natukese aja tagant juurde.

Tema asemele tuleb dressides naine, punane roosiõis käes ja vajub tema ees laiuva lillemere ees paremale põlvele. Ta asetab kaasa võetud lille teiste lillede sekka ning haarab seejärel oma peast. Tema põselt voolab alla pisar, mille ta poolelt teelt oma käelabaga kinni püüab ja ära pühib. Seejärel haarab siis aiast, et end püsti aidata. Klopib püksipõlved puhtaks, lööb enese ette risti ning lahkub.

Tuleb kolme-nelja aastane mudilane koos oma emaga ja annab pisikese tirtsu kätte vange matuseküünla. Süütab selle ning julgustab tüdrukut seda teiste küünalde kõrvale asetama. Tüdruk teeb nagu ema juhendab, peale mida kingib emale suure naeratuse.

Inimeste seas on kuulda arutelu rünnaku toimumise aja osas. "Me teadsime, et see rünnak peab üks kord tulema. Küsimus oli vaid ajas," räägib üks naine. "Muidugi ei osanud me kunagi arvata, et see toimub siin, Turkus. Pigem olime me kindlat, et see toimud Helsingis."

Teiste seas on märgata ringi kõndimas ka kaht pastorit. "Juhtunu on vapustanud mitmeid inimesi ja kuna me töötame siin samas, siis leidsime, et tuleme inimestele siia toeks," räägib üks pastoritest. "Keegi pole küll nii-öelda südant puistama tulnud, küll aga on meid tänatud meie kohal olemise pärast. See annab neile meelerahu."