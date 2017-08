Sündmuste keerises viibinud eestlanna Sirje rääkis, et tema jõudis sündmuspaigale sisuliselt minutid peale pussitamisi. "Tulin just töölt. Astusin kell 16.06 või kõige rohkem 16.10 turu juures bussist maha seal nurgas," viipab käega Sokos hotelli poole. "Mulle jooksis siis hunnik paanikas rahvast vastu. Karjudes, et kaks mees pussitasid nugadega. Aga ma ei saanud aru, mis oli täpselt juhtunud, sest enamus rahvast oli turul ikka rahulikult edasi. Umbes kümne ringis oli neid, kes ringi jooksid. Needki sellised vanemad naisterahvad," meenutab naine.

"Laps oli vankris ja naine lamas, püüdes oma lapse poole vaadata. Nuttis, vaatas lapse poole, ja jooksis praktiliselt meie silme all verest tühjaks. See oli kõige kurvem ja õudsem pilt," ohkab eile Soomes Turu kesklinnas toimunud pussitamiste juures olnud eestlanna Sirje.

Kuna Sirje ei saanud esimese hooga aru, mis oli toimunud, asus ta rahulikul sammul diagonaalselt üle turuplatsi oma tavapärast teed pidi bussipeatuse poole liikuma, et koju minna. "Tulin siit otse üle kui nägin, et üks naine lamas seal maas ja teda püüti aidata. Hiljem juba elustada, sest kiirabi tuli nii kaua. Siis tuli minu juurde mingisugune naine, kes oli tõsises šokis ja haaras minust kõvasti-kõvasti kinni. Klammerdus minu külge nii kõvasti kinni, et ma ei saanud edasi liikuda," meenutab Sirje.

"Järgnev pilt võttis mind juba kõhedaks, sest see oli ikka väga õudne. Selle pärast, et beebi oli ju seal vankris tolle naise kõrval. Laps oli vankris ja naine lamas, püüdes oma lapse poole vaadata. Nuttis, vaatas lapse poole, ja jooksis praktiliselt meie silme all verest tühjaks. See oli kõige kurvem ja õudsem pilt," ohkab eile Soomes Turu kesklinnas toimunud pussitamiste juures olnud eestlanna.

"Siis võttis keegi selle lapse sealt vankrist välja ja hüpitas teda, kuid õnneks ei saanud laps midagi aru, et ta ema on seal kusagil maas. Ta oli lihtsalt nii väike. Arvaks kuskil nelja-viie kuune."

Säärased sündmused panevad mõtlema

Samal ajal püüdis Sirje rahustada temast kramplikult kinni hoidvat naist. "Ta lihtsalt värisedes hoidis minust kinni ja nii me siis lihtsalt seisimegi seal kuniks ta oli end kogunud. Siis hakkasin mina edasi kõndima, et bussile minna kui nägin, et siin maas lamas keegi, kellele oli juba valge lina peale tõmmatud."

Ümberringi valitses kaos. "Inimesed lihtsalt karjusid ja nutsid. Paanika oli. Muidugi oli inimesi, kes olid pigem nagu lambad. Filmisid ja pildistasid neid verest tühjaks jooksvaid naisi selle asemel, et midagi teha. Kuid tõesti, kõik see toimus justkui ühe hetke jooksul. Politseid oli väga palju ja väga kiiresti tegutses. Nad olid igal pool ja iga nurga peal," räägib Sirje.

Samuti on naine arvamusel, et tõenäoliselt oli tegemist planeeritud tegevusega. "Sel kellaajal tuleb siia meeletu rahvamass kokku, sest see on see kellaaeg kui kõik tulevad töölt ja istuvad siin teistele bussidele ringi. Kindlasti oli see kellaaeg valitud selle järgi," leiab ta.

Täna tuli naine turuplatsile tagasi. "Tulin siia mõtlema. See on see hetk kus hindad enda prioriteedid ümber ja mõistad kui tähtsad on suhted, suhted lähedastega, ja sõpradega. Sellised hetked panevad sind helistama oma täiskasvanud lastele ja ütlema "ma armastan sind" ja muidugi paneb see tänama Jumalat ja enda kaitseinglit."