President Kersti Kaljulaid nimetas eilset rünnakut Turus argpükslikuks ja vastikuks.

„Rünnak rahuliku elanikkonna vastu on kõige põlastusväärsem tegu, mida oskan ette kujutada. Lõpuks polegi inimlikust seisukohast vahet, kas see klassifitseeritakse terroriaktiks või „lihtsalt“ rünnakuks," ütles Kaljulaid.

President seletas, et juhtunu on raske ka eestlastele, kuna meil on Soomega eriline side.

"Me hingame soomlastega ühes rütmis, me mõistame teineteist enamasti juba poolelt sõnalt. Ja kui neil on raske, siis kannatame koos nendega. Minu sügav kaastunne hukkunute lähedastele ja kõigile Soome inimestele, keda see rünnak otseselt või kaudselt puudutas."

Kaljulaid tõi välja, et paljudel eestlastel on Turus sõpru ja tuttavaid. Seda ka täna, sest Paavo Järvi on koos Eesti Festivaliorkestriga Turu Muusikafestivalil kontserti andmas.