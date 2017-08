Küllap saad end kallima kõrval vägagi õnnelikuna tunda. Ehkki oled loomult püsimatu, on sinulgi vahel vaja tunda meeldivat stabiilsust ja kindlustunnet.

Kaksikud

Hästi hea päev suhete arendamiseks. Saad armastatud inimesega veelgi lähedasemaks või siis leiad õnneliku juhuse läbi enda kõrvale pikemaks ajaks kaaslase.

Vähk

Küllap valdab sind tänutunne ema ja isa, aga ka varasemate esivanemate põlvkondade vastu – tänu nendele oled sa ju siis maailmas olemas ja saad nautida imelist kingitust nimega elu.

Lõvi

Võiksid õppida midagi uut, mis pakub rõõmu ja vaheldust. Ehk leiad endale uue hobi või vaimustud niivõrd, et tahad asjaga edaspidi süvenenult tegelema hakata.

Neitsi

Vabalt võiksid sisustuspoodides pikema ringi teha – küllap leiad midagi, mis su koju suurepäraselt sobib. Tunned rõõmu kodu kaunimaks muutmisest.

Kaalud

Jupiteri ja Saturni sekstiili toel on su mõttemaailm suurepärases tasakaalus. Märkad head ja ilusat enda ümber ning leiad viisi, kuidas ka teistel aidata seda silmata.

Skorpion

Sisseostude tegemiseks päris hea päev. Tegutsed läbimõeldult, ostad ainult selliseid asju, mis on kvaliteetsed ja nägusad ja mida sul tõepoolest väga vaja läheb.

Ambur

Sõpradega on hea koos olla, ent küllap tulevad jutuks ka tõsised, kaalukad teemad. Võite avastada, et teil on veelgi rohkem ühist, kui sa esialgu arvanud oled.

Kaljukits

Võimalikud on kohtumised toredate inimestega, mis sulle edaspidises elus kasulikuks osutuvad. Ehk tutvud kellegagi, kel on mõjuvõimu valdkonnas, kus sa töötad.

Veevalaja

Võiksid parimate sõprade seltskonnas reisile minna või ühepäevase väljasõidu ette võtta. Valitseb rahulik ja meeldiv meeleolu, hea on olla inimeste hulgas, kui saad olla see, kes oled.

Kalad