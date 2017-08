Eriliselt võimaluste rikas päev naissoost Jääradele. Kui tegeled igapäevaste asjadega, võib ikka juhtuda, et unelmate mees ühel hetkel uksest sisse astub.

Küllap on vanemad valmis sind aitama ja toeks olema. Ära ole albilt iseseisev, julge välja näidata, et nende toetus oleks sulle väga oluline.

Kaksikud

Täna tuleb õige hoolsalt kõrvad kikkis ja silmad lahti hoida! Sinuni võib jõuda info, mis aitab takistustest üle saada, mille abil saad oma tegevused palju kiiremini toimima.

Vähk

Suurepärane hetk rahaasjus. Ole julge ja otsustav, tee vajalikke käike. Kui sul on materiaalses vallas probleeme olnud, on õige aeg segaduse likvideerimiseks.

Lõvi

Marsi ja Põhjasõlme ühendus annab tohutult energiat. Mõistad, mismoodi on su praegune seis seotud minevikus tehtuga. Saad teha otsustavaid käike või leida tugeva toetaja.

Neitsi

Saamaks aru oma tulevikuväljavaadetest, on oluline analüüsida minevikus toimunut. Mõtle nii kordaminekutele kui lüüasaamistele, kõigest on väga palju õppida.

Kaalud

Sobiv päev selleks, et nõuande saamiseks või abi palumiseks sõprade poole pöörduda. Ka pikemaajaliste projektide jõuliseks alustamiseks sobib ajahetk vägagi hästi.

Skorpion

Täna võib olla otsustav päev, mil suudad sooritada läbimurde karjääri vallas. Sul on südikust end kokku võtta ning ka väga autoriteetsete inimestega kindlameelselt rääkida.

Ambur

Küllap õpid sa iga päev midagi uut, ent täna võid teha jõulise sammu edasi. Ehk saad teada just selle infokillu, mis annab sulle võimaluse suurt pilti palju selgemalt näha.

Kaljukits

Iseendast on vahel aru saada. On keeruline endale oma nõrkusi või hirme tunnistada, kergem on neist mööda vaadata. Negatiivsete tunnetega silmitsi seismine aitab neist vabaneda.

Veevalaja

Otsustava tähtsusega päev suhete vallas. Kui sul on midagi tähtsat südamel, ütle seda kallimale! On sobiv hetk ka armastuse avaldamiseks või abieluettepaneku tegemiseks.

Kalad