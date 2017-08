Kaksikud

Rahaasjus võib olukord kiiresti muutuda. Ära sõprade soovitusel küll oma finantse ümber planeerima hakka! Ehkki nad parimat tahavad, ei pruugi nad asja sinu vaatenurgast näha.

Vähk

Veenuse ja Uraani kvadraadi mõjul oled tavapärasest seiklushimulisem. Töine õhkkond võib olla veidike rahutu, ilmselt liikvel on omajagu pikantseid kuulujutte.

Lõvi

Kui täna reisil oled, siis ei pruugi asjad plaani kohaselt kulgeda. Ehkki see algul veidike meelehärmi tekitab, tuleb sul õhtul tõdeda, et üllatuste rohke päev pani sul vere käima.

Neitsi

Keegi sõpradest võib õige ootamatul viisil käituda. Välistatud pole seegi, et seni ustava sõbra rollis olnud vastassooline nüüd tunnistab, et on sinusse kõrvuni armunud.

Kaalud

Suhete vallas võib ootamatuid asju juhtuda. Võimalik, et töise asjaajamise käigus ilmneb, et keegi kolleegidest või lausa ülemuste hulgast sind armunud pilgul vaatab.

Skorpion

Töine õhkkond võib olla rahutu. Keegi kolleegidest käitub ehk veidral viisil. Sinuni võib jõuda imelikke kuulujutte, mille tõele vastavuses tasuks natukene kahelda.

Ambur

Kui täna mingit pidulikku üritust väisad, võib see huvitavaid kohtumisi kaasa tuua. Sinu tähelepanu võib köita võõrapärane, saladuslik vastassooline.

Kaljukits

Ära lase vanemal põlvkonnal nina oma armuasjusse toppida! Neil võib küll oma arvamus olla, ent see ei tohi mõjutada sinu läbisaamist inimesega, kellest sa väga hoolid.

Veevalaja

Kolleegidega võib ette tulla huvitavaid vestlusi. Nende kaudu võib sinuni jõuda info, mis on väga üllatav, ent mis omapärasel moel su silmad avab.

Kalad