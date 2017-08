Kaksikud

Muretult ringi kulgedes oled ehk perega seotud kohustused tagaplaanile unustanud. Keegi vanema põlve sugulastest ootab sind pikisilmi külla, võta temaga ühendust.

Vähk

Ehkki tarkust on sul omajagu, ei ole teadmisi iialgi ülearu. Sul on vaja uut infot koguda. Suudad teavet ka kenasti süstematiseerida, eristada tähtsat ebaolulisest.

Lõvi

Tekib vajadus materiaalsetele asjadele rohkem tähelepanu pöörata. Ehk pead tõdema, et suvega on taskud kuidagi kiiresti tühjenenud, vaja on tõhusamalt teenida.

Neitsi

Päike on sinu märki jõudnud, energiat ja elulusti tulvab nüüd ainult juurde! Sea isiklikud vajadused ja eesmärgid esikohale, ela nii, nagu sa tunned, et õige on.

Kaalud

Viimasel ajal oled ilmselt palju inimeste keskel viibinud, suhelnud ja kontakte loonud. Nüüd oled pisut väsinud, vajad rohkem aega üksi olemiseks ja patareide laadimiseks.

Skorpion

Tunnetad taaskord, et heade sõprade olemasolu on äärmiselt oluline. Paraku on suvi möödumas ja avastad, et sa polegi kõigiga kohtuda jõudnud. Võta see plaani.

Ambur

Sul on võimalik särada valdkonnas, milles oled tugev ja tark. Karjääri planeerimine ja edendamine õnnestub hästi, oled enesekindel ja omas elemendis.

Kaljukits

Astu veidike kõrvale oma tavapärasest tegevuste rattast. Sul oleks vaja end pisut tuulutada, vaheldust leida ja seejuures ka silmaringi avardada.

Veevalaja

Eriti juhul, kui sind valdab mõningane segadus või rahulolematus, tasuks võtta aega iseenda jaoks. Selleks, et olukorda parandada, on vaja läbitungiva pilguga peeglisse vaadata.

Kalad