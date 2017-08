Sul õnnestub tegevusvabadust suurendada, teha julgeid samme selleks, et pühenduda asjadele, mis sulle rõõmu ja naudingut pakuvad, end hobide vallas arendada.

Hea aeg pere ja koduga seotud uute alguste planeerimiseks. Võta aega selleks, et mõelda, mida ja kuidas oleks otstarbekas korraldada, pea lähedastega tuleviku teemal nõu.

Kaksikud

Väga hea aeg pikemaajalise koostöö planeerimiseks. Sul võib tekkida häid ideid, keda oma tegemistesse kaasata või kelle käest tasuks hüva nõuannet küsida.

Vähk

Küllap on tähelepanu töö ja raha teemal. Võid avastada hea võimaluse kiireks edasiminekuks või valmistuda lausa uuele ametikohale kandideerimiseks.

Lõvi

Sind mõjutav päikesevarjutus annab tänaõhtusele Kuu loomisele erilise jõu. Tasub paika panna julgeid, elu muutvaid plaane ning oma salasoovidele väge anda.

Neitsi

Need plaanid, mida seni oled vaid salamisi haudunud, hakkavad küpseks saama. Valmistu neid välja käima! Märkad võimalusi, mis varem tundusid lausa võimatud olevat.

Kaalud

Päeva võtmesõna on koostöö planeerimine. Saad päris hästi aru sellest, kes on su parimad mõttekaaslased ja kes usaldusväärsed sõbrad, kellega aga pole mõtet üheskoos edasi minna.

Skorpion

Soodne hetk karjääri planeerimiseks. Saad aru, milleks oled võimeline ja mida sa tegelikult tahad. Pane paika pikemaajaline strateegiline plaan.

Ambur

Planeerid julgeid muudatusi, ent seejuures jääd realistlikuks ja tasakaalukaks. Saad aru, mis toimib praegu suurepäraselt, mis aga su elus arendamist vajab.

Kaljukits

Minevikus on palju väärtuslikku – teadmised, kogemused ja inimesed, kes on sulle aastate vältel toeks või õpetajaks olnud. Sul on suurepärane stardipositsioon tuleviku loomiseks.

Veevalaja

Esmatähtis on isiklike suhete teema. Tasuks kallimaga koos olla ning ühiseid tulevikuplaane teha. Mõelge, millises vallas sooviksite üheskoos areneda.

Kalad