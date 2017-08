Donald Trump on USA president olnud vaid seitse kuud, ometigi on fotol olevast kuuest ametnikust endiselt ametis vaid kaks – asepresident Mike Pence ning Trump ise.



Äsja lahkus Trumpi ridadest Valge Maja peastrateeg Steve Bannon, kes naaseb tööle meediaorganisatsiooni Breitbart.



Esimesena lendas ametist julgeolekunõunik Michael Flynn pärast selgumist, et mees oli valetanud sidemete kohta Venemaa saadiku Sergei Kislyiakiga.

Järgmisena sai kinga pressiesindaja Sean Spicer, kui tema kommentaarid ajakirjanikele tekitasid avalikkuses poleemika.



Tuleb mainida, et fotol illustreeritud lahkujad on vaid osa Trumpi administratsioonist lahkunud töötajatest. Sel kuul lahkus ametist ka kommunikatsioonijuht Anthony Scaramucci, kes jõudis ametis olla vaid kümme päeva.