„Olen oma mehega praeguseks koos elanud kuus aastat. Esimesed kaks aastat oli tõepoolest nii, et igal õhtul koju minnes või kas või kaasaga lõunatamiseks kohtudes olid liblikad kõhus,“ räägib Kaisa (29). „Siis aga hakkas see kirg hääbuma.”

Ka Kaisa teab muidugi, et esimene armumine ei kesta igavesti. “Kuid meil läks see üle kuidagi väga kiiresti. Mida aeg edasi, seda vähem tahtis ta minuga magada. Meie seks läks minu jaoks järjest viletsamaks.

Tasapisi hakkas mu mees üldse vältima olukordi, kus ta võinuks minuga intiimselt kahekesi jääda – ei käinud me enam spaades, isegi koos saunas enam mitte. Ma sain juba mitu aastat tagasi aru, et seksimine on muutunud talle täiesti ebameeldivaks. Mina olin peenetundeline ja eks natuke uhkegi – polegi õrnutsemises enam algatajaks olnud.”

ÜKS TAHAB, TEINE MITTE: „Minu juurde on nõustamisele tulnud isegi sellised paarid, kes on aastaid täiesti ilma seksuaaleluta koos olnud,“ nendib pereterapeut-seksuoloog Lemme Haldre. (Vida Press)

Kaisa ütleb, et neil on õnneks avatud suhe. “Oleme saanud probleemist pikalt omavahel rääkida. Isegi terapeutide juures oleme käinud, samuti meestearsti vastuvõtul. Kõik mehe tervisenäitajad, sealhulgas testosteroonitase, on korras.”