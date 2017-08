Kooli alguseni on jäänud vähem kui kaks nädalat ja viimane aeg on hakata mõtlema sellele, mida laps koolipäevadel selga paneb. Kuna noorte arusaam ägedast riietusest ajab enamasti alati õpetajatel vererõhu ohtlikult kõrgeks, siis pole kooligarderoobi soetamine sugugi kergete killast ettevõtmine.

Kui kooliminekut lapsed üldjuhul eriti ei oota, siis uue garderoobi soetamise võimalus ajab nii mõnegi noore elevile. Loomulikult säilib elevus vaid hetkeni kui vanematega poodi jõudes minnakse viie minutiga riidu, sest vanemate arusaam koolikõlblikust riietusest ei ühti sugugi sellega, mida lapsed tahavad kooli selga panna.

Mõnes mõttes tundub lapse soovile vastu tulemine säästvat niigi mittetaastuvaid närvirakke, kuid samas tasub mõelda ka sellele, mida arvavad riietest õpetajad ja milliseid probleeme see lapsele koolis tekitada võib. Just seetõttu ei tasu igasugustele pöörasustele vastu tulla ja juhul kui laps üksinda kooliriideid ostma saata, siis arutada täpselt läbi, mida ta tohib osta ja mida mitte ning üritada leida mingisugunegi kompromiss.

Kuna noortele suunatud moeriided on kohati väga julged, siis võib kompromissi saavutamine olla keeruline, kuid võtmeks on see, et tegelikult tehakse ka veidi tagasihoidlikumaid moehilpe.