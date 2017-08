Üldiselt on levinud arusaam, et kui tahad näha välja pikem ja peenem, siis kanna vertikaalset triipu ja hoia eemale horisontaalsest triibust. Tegelikult seda siiski nii traagiliselt võtma ei peaks ja horisontaalses triibus paksukstegijat otsida ei tasu.

Selle kohta on tehtud isegi uuringuid, tõestamaks, et tegemist on kõigest müüdiga, millel mitte mingisugust tõepõhja all ei ole.

Viimati tuli sellise kinnitusega välja Kanada Yorki ülikool, kus vaadeldi 200 naist ja tulemustest selgus, et paks inimene näeb paks välja ka vertikaalsete triipudega riietes ja horistontaalsed triibud kedagi tegelikust jämedamaks ei muuda.

Ülikooli teadurid kinnitasid isegi, et tegelikult teeb horisontaalne triip hoopis peenemaks. Nimelt ütlevad teadurid, et kui vaadelda kahte sama suurusnumbrit kandvat naist, kellest üks kannab vertikaalset triipu ja teine horisontaalset, siis saledamaks peetakse neist just viimast.

Miks see nii on? Horisontaalne triip hägustab inimese siluetti, mistõttu muidu väga silmatorkavad mügarikud ja voldikesed jäävad silmale märkamatuks. Samal ajal püstine triip toob aga taolised figuuri puudujäägid just esile.