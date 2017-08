Soome politsei sai reedel kell 16.02 teate, et Turu kesklinnas pussitab noorem mees juhuslikke vastutulijaid. Surma sai kaks ja haavata seitseinimest, vahendab Ilta-Sanomat.

Politseinikud pidasid pussitaja kolm minutit hiljem kinni, tulistades teda reide. Kell 19 Turus antud pressikonverentsil ütles siseminister Paula Risikko, et pussitaja on välismaalasega sarnanev isik. Politsei esindaja sõnul tehakse tema isiku kindlaks tegemiseks koostööd Europoliga.

Pussitaja ohver (AFP / Scanpix)

Pressikonverentsil ei kinnitatud meedias levitatud väiteid, et pussitaja oli karjunud: „Allahu Akbar!“ Samas lisati, et pussitamise pealtnägijad kuulatakse üle. Politsei lisas, et esialgu ei uurita juhtunut terrorirünnakuna. Uut infot lubati anda laupäeva hommikul.