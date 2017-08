Kui mõtled palaval suvepäeval, et käid vaid korraks poes, mis selle lapse või koerakesega autos ikka juhtuda saab, siis mõtle uuesti. Temperatuur võib autos tõusta kasvuhoonelikesse kõrgustesse ja lõppeda autosviibijaile kuumarabanduse või veelgi halvemaga. Tõestuseks ja kinnituseks üritasime auto salongis muna praadida.

Katsepäevaks on lubatud kuni 26kraadist õhutemperatuuri. Pool tundi enne keskpäeva ehk päikese seniiti jõudmist näitab termomeeter varjus 24 kraadi sooja. Kallan muumitrollikujulisele ahjupannile toiduõli, löön sinna lahti ühe muna, maitsestan soola ja musta pipraga.

RADIKAALSEMAD MEETMED: Selliseks muutub muna poole tunniga 75 kraadi juures. Umbes nii kuumaks võib autos minna poole tunniga 28kraadise välistemperatuuri juures.< (Vidrik Võsoberg)

Kaunistuseks lisan basiilikulehekese. Ning siis tõstan panni – ei, mitte pliidile, vaid autosse. Päike on just tasapisi masina kohale jõudmas. Näis, mida tõusev temperatuur ja kuumenev õhk munaga teevad ning kas see pärast ka süüa sünnib. Ja muidugi – mida näitab eksperiment autos valitsevate temperatuuride ja nende mõju kohta elusolenditele?

KATSE ALGUS: Päikese ligi hiilides on autos 24 kraadi sooja nagu varjuski. (Vidrik Võsoberg)

Pool tundi hiljem