Kuna veebiküljel Rotten Tomatoes oli „Emoji filmi“(pildil kaader filmist) reiting vahepeal koguni 0%, on Eestigi kinodes jooksvat animateost, kus tegelastele on oma hääle andnud teiste seas Mirtel Pohla, Evelin Võigemast, Ott Sepp ja Ivo Linna, nimetatud aasta halvimaks filmiks.

„Sellel filmil pole vaatajatele mitte kui midagi pakkuda,“ tümitab filmiarvustuste sait rogerebert.com nutitelefonis elavate emotikonide seiklust.

„„Emoji film“ on peaaegu sama halb ja jõhkralt masendav kui kõik muu aastal 2017,” väidab IndieWire’i arvustaja David Ehrlich. New York Post kritiseerib „Emojit“ väikelastele suunatud hingetu kaubamärgistamise eest, New York Times kurjustab, et trendikat idiootsust pole õnnestunud andekate artistide ja stsenaristide abil sedapuhku üles vuntsida, ning The Guardian nimetab linateost salakavalalt paheliseks.

„Vabandust, ma otsin oma telefonist oksendamis-emoji’t,“ lajatab MaraMovies.comi kriitik Mara Reinstein. Nüüdseks on kriitikute koguhinnang tõusnud Rotten Tomatoesi kodulehel siiski 8%le ning publiku oma 42%le.

Kas animatsioon „Emoji film“ on tõesti selle aasta kõige halvem linateos? (Outnow.ch)