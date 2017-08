The New York Times on teinud kokkuvõtte eile Hispaanias Barcelonas ja Cambrilsis aset leidnud terrorirünnakutest, milles hukkus 14 inimest ning sai vigastada üle 130. Politsei jätkab Barcelonas inimestele otsa sõitnud kaubikujuhi otsinguid. Mitu tundi pärast terrorirünnakut tulistas politsei viit isikut, kes kandsid pommivestide imitatsioone. Teise rünnaku käigus Barcelonast umbes 60 kilomeetri kaugusel asuvas mereäärses Cambrilsis tappis politsei ühe isiku.

Hispaania politsei on seisukohal, et rünnakud Barcelonas ja Cambrilsis on omavahel seotud, ning avastati maja, kus ründajad olid meisterdanud pomme.

Rünnakute uurimise käigus on Hispaania politsei kinni pidanud neli kahtlusalust. Barcelona rünnaku eest on vastutuse võtnud Islamiriik. Hispaania võimud ei ole seda kinnitanud. Võimud on vahistanud neli inimest, kuid otsitakse veel Barcelonas inimestele otsa sõitnud kaubiku juhti, kes hüppas autos välja ning pani mööda Rambla rahvarohket jalakäijate tänavat jooksu. Barcelonas Rambla jalakäijate tänaval 17. augustil rahvale otsa aetud kaubik (Reuters / Scanpix) Isik, keda otsitakse, on teada: 17aastane Moussa Oukabir, keda kahtlustatakse rünnaku ellu viimises. Samas on politseist öeldud, et Moussa Oukabir võib olla nende seas, kes tapeti Cambrilsi rünnaku käigus. Moussa Oukabiri vanem vend Driss vahistati eile, kui ta pöördus ise Barcelona lähedal asuvasse Ripolli politseisse. Driss Oukabir (AFP / Scanpix)