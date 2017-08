Täna kohtus siseminister Andres Anvelt kui Euroopa Liidu eesistuja Euroopa Kirikute Konverentsi ja Eesti Kirikute Nõukogu juhtidega. Ühe olulise teemana oli arutluse all radikaliseerumine.

Kõik osalejad olid ühel nõul selles, et radikaliseerumise vältimiseks peavad kõik inimesed tundma end osana ühiskonnast ning kedagi ei tohi kõrvale jätta. Väga oluline osa on haridusel ning hangitaval infol, mis kasvõi sotsiaalmeedias kipub olema pinnapealne ja lihtsustatud, edastas siseministeerium pressiteatega.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on kirikutel radikaliseerumise vältimisel suur roll ning riik ja kirik peavad ühendama oma jõud. "Me võime teha koostööd sotsiaalmeedia ettevõtetega, aga kirikul on omad võimalused jõuda inimesteni. Me peame inimestele saatma sõnumi, et viha ja terrorism on kõigi religioonide vastu,“ rõhutas Anvelt.

Euroopa Kirikute Konverents on katusorganisatsioon Euroopas tegutsevatele protestantlikele ja õigeusu kirikutele ning visiidi eesmärk oli tutvuda Eesti kui Euroopa Liidu eesistujariigiga. Siseministeerium toetab seoses eesistumisega tänavu kahe rahvusvahelise suurürituse toimumist, kus arutletakse muu hulgas riigi, religiooni ja ühiskonna julgeolekualase kokkupuutepunkti üle. Samuti on siseministeerium toetanud reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud üritusi.