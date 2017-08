„Loomulikult on selle otsesaate taga ka väga suur meeskond. Meil on Exceli tabel, kus on sekundi pealt kirjas, kes kuhu siirdub ja kellega intervjuu teeb,“ avaldab Karmel Killandi (varem Eikner), kes veab ühes Anu Välbaga taasiseseisvumispäeval Kadrioru roosiaia peost otsesaadet.

Et kõik sujuks, käis harjutamine juba nädala sees. „Intervjueeritavaid on loomulikult varem hoiatatud,“ ütleb saatejuht ja toimetaja Karmel. Aga kui mõni intervjueeritav on jõudnud juba mitu pokaali šampanjat nautida, uitab mööda roosiaeda ringi ja on kokkulepitud intervjuu sootuks unustanud? „Just nii möödunud aastal juhtuski. Järjekord läks pisut sassi,“ meenutab ta.

„Ja läkski kiireks ja Tõnu Kaljustet oli eetrisse vaja loetud minutite jooksul. Õnneks on ta nii pikk, et paistab rahva seast välja. Aga ta oli pisut liiga kaugel, et temani jõuda. Ütlesin Anule, et sina jääd nüüd igaks juhuks siia paigale, aga mina sprindin Tõnu juurde, et ta kaamera ette tuua.

Kohal oli üle tuhande inimese ja ma pidin nende vahelt Tõnuni ja koos temaga tagasi jõudma,“ jutustab Karmel. „Viskasin kontsad jalast ja läksin, teise käega hoidsin peas olevast pärjast kinni. Eetrini oli poolteist minutit, aga tegime ära!“