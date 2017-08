Vabaerakonna noored mõistsid Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimehe Anto Liivati hukka, kuna too lasi pulmakingiks tehtud jahil karu maha. Liivati sõnul pole seal midagi aga häbeneda. Eile avaldas Harju Elu loo sellest, kuidas Anto Liivat sai Siniallika jahiseltsi liikmetelt Mait Markuselt ja Siim Markuselt abiellumise puhul kingiks karujahi. Liivatile anti jahil võimalus esimest korda elus karu lasta. Anto Liivat ja Merje Adrat pannakse paari 25. augustil. Jaht peeti 1. augustil ja jahiõnn soosis Liivatit juba jahi esimesel päeval. Vabaerakonna noorteühendus Vabad Noored nimetasid Liivati käitumist ebaeetiliseks ja kaasaegsele poliitikule kohatuks. „Liivat uhkustab sellega, kui kiirelt ta pulmade kingituseks saadud karutapuloa realiseeris. Sotsiaaldemokraadid on rääkinud looduse- ja loomakaitsest, kuid nagu näha, on erakonna aseesimehe tasemel hoopis teine suhtumine. Karud on ohustatud liik ja nende jaht on rangelt piiratud. Anto Liivat käitus poliitikuna nagu ürgne matšo, mitte kaasaegse ja keskkonnast hooliva erakonna juhtliige,“ ütles Vabade Noorte esindaja ja Vabaerakonna juhatuse liige Liisa Ojangu. Tema sõnul ei saa majanduslik jõukus lagedaks raiutud ja saastatud maal eesmärgiks olla.

Mait Markuse sõnul polnud kingituse eesmärk lihtsalt võimalus tappa. „Iidsed tavad nägid kunagi ette, et meheks saadi alles siis, kui karu tapetud sai ja selle põhimõttega me selle kingituse tegimegi. See oli vanast tavast inspireeritud,“ seletas Markus, kelle sõnul ei oleks jahist nii suurt teemat tulnud, kui laskja poleks olnud poliitik. „Praegu on ju valimised tulemas.“ Markuse kinnitusel on jahipidamise piirkonnas karud omajagu kahju teinud: käivad nisupõldudel müttamas ja mõned lapsed on nendega juhuslikult kokku sattunud ja ehmatanud.

Anto Liivati sõnul polnud tal plaanis mingit üleriigilist uudispommi teha. „Jahimehena tean, et jahindus on oluline osa loodushoiust ja jahimehed mängivad Eestis ulukite arvu kontrolli all hoidmisel väga suurt rolli,“ rääkis Liivat, lisades, et karu küttimisel peeti jahieetika reeglitest kinni ja häbeneda pole seal midagi. „Kui ühel hetkel juhtub, et mõni seeneline või marjuline metsas karuga kokku juhtub ja selle käigus viga saab, siis öeldakse jahimeestele, et olete teile pandud kohustused täitmata jätnud. Sama lugu on ka metssigadega, kelle arvukus paisus Eestis liiga suureks ja päädis seakatkuga, mille tagajärgedega tegelemine ei ole kellegi jaoks meeldiv olnud.“