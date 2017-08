Karel Koplimetsa nimi pole siinmail ehk paljudele tuttav, kuid Soome ajalehed on temast viimasel ajal mitmeid lehekülgi kirjutanud. 31aastane kunstnik, kes on osalenud üle maailma mitmetel mainekatel näitustel, ehitas seekord kasutatud taarapurkidest parvlaeva, millega seilas Soomest Eestisse.

Karel ütleb, et merel purkidest parve peal hulpida polnud sugugi hirmus. „Reis kestis üle kaheksa tunni ja keskmiseks kiiruseks oli 3,8 sõlme. Kaasas oli saatepaat, seda nii turvalisuse huvides kui ka sellepärast, et kogu reis saaks videona dokumenteeritud,“ selgitab ta.

„Olen selle teemaga – eesti töölised Soomes ja soomlastest viinaturistid Eestis – tegelenud juba alates 2015. aastast,“ räägib Karel, kes loob peamiselt narratiivseid ruumiinstallatsioone, mille teemadeks on sageli paranoiad, hirmud ja kriminaalsus. „Nimelt olid soomlased suurte prügikottidega Eestisse taarat tagasi toonud, et see siin taaraautomaadis raha vastu vahetada. Soomes Eesti maksumärkidega või eksportpurkide eest taaraautomaatides raha ei saa. Ühest otsast on see taara tagasi toomine kunsti kujul ja teisest sümboolne eesti töölise tagasitulek.“

Parve pikkuseks ütleb kunstnikuhingega Karel 4,95 meetrit ning laiuseks 2,8, sest selliste mõõtmete puhul ei pea paati Soomes registrisse võtma. Ent purkidest parve kokkupanemine pole sugugi lihtne töö. „Kogu ehitus võttis aega natuke alla kahenädala. Vahepeal oli ka mitu inimest abiks. Suurima osa ajast võttis purkide täitmine polüuretaanvahuga,“ tõdeb üle 10-aasta kunstiga tegelenud Karel.