Õhtuleht uuris neljapäevase Barcelona terrorismiakti valguses, kas Tallinna linnavalitsus on valmis kaitsma jalakäijatele avatud alasid, nagu Viru tänav ja muid rahvarohkeid kohti potentsiaalsete ründajate eest.

Tallinna turvalisuse teema on juba sellest suvest üleval, kui algas Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise kord. Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ütleb, et analüüs, mida meie pealinnas veel turvata saab ja peab, käib pidevalt.

Kriitilisemad lõigud on juba suuresti turvatud, kõikidesse kohtadesse tõkkeid panna pole realistlik. „Viru tänava rekonstrueerimise käigus on tänavaotsale juba paigaldatud pollarid, mis takistavad autode sõitu jalakäijate alale. Ka Vabaduse väljaku ja Harju tänava ümbruses oleme kasutanud kivist „tuvisid“, mis takistavad sõidukeid. Mõningaid sissepääse veel on, kuid nendel suundadel pole potentsiaalselt ohtlikul veoautol kuigi lihtne suurt kiirust saavutada,“ räägib Aas.