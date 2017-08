Vastutuse veretöö eest võttis äärmusrühmitus Islamiriik. La Ramblal sai surma 13 ja vigastada üle saja inimese. Hukkunutest viis on lapsed. Terroriakt puudutas otseselt 34 rahvuse esindajaid.

Verised sündmused said alguse neljapäeva õhtul kella viie paiku Barcelonas turistide meelistänaval – La Ramblal, kus siksakitades liikunud valge kaubik ajas umbes 600 meetri pikkusel teekonnal suurel hulgal inimesi alla. Sõiduki teekond lõppes siis, kui selle ette jäi tänavaäärne kiosk. Kaubiku roolis olnud mees põgenes ning tema otsingud jätkusid ka eile.

Hispaania on šokis. Neljapäeval ja täna öösel toimus vähem kui üheksa tunni jooksul kaks terrorirünnakut, milles sai surma 14 ja vigastada 130 inimest. Politsei tappis viis terroristi. Kaks kahtlusalust vahistati ja Barcelonas La Rambla tänaval surma külvanud kaubiku juhi otsingud jätkusid täistuuridel. Riigis kuulutati välja kolmepäevane lein.

Reede öösel kell 1.20 hakkasid ärevad sõnumid saabuma Barcelonast sadakond kilomeetrit edelas asuvast Cambrilsist, kus sõiduauto Audi A3 hakkas rannapromenaadil inimesi alla ajama. Vigastada sai seitse inimest, kellest üks suri hiljem haiglas. Politseinikud tegutsesid resoluutselt ning avasid auto pihta tule. Selles olnud viis meest said surma. Esimese info järgi kandsid nad ka pommivööd. Hiljem täpsustati, et tegemist oli siiski mulaažiga.

Pärast neid kahte terrorirünnakut teatas politsei, et autorünnakutel on seos kolmapäeval Alcanari linnas ühes majas toimunud gaasiplahvatusega, milles hukkus üks inimene. Politsei andmetel üritasid terroristid seal gaasiballoonidest pommi meisterdada.

Politsenikud Barcelonas (AFP/Scanpix)

Jaht kaubikujuhile

Hispaania ajakirjandus avaldas kolm tundi pärast Barcelona rünnakut pildi mehest, kelle dokument leiti kaubikust. Tegemist oli Maroko päritolu Driss Oukabiriga, kes oli La Ramblal hävitustööd teinud kaubiku rentinud firmalt Telefurgo. Juba neljapäeva õhtul tuli mees aga ise politseisse ja ütles, et auto rentimiseks kasutatud dokumendi oli temalt varastanud noorem vend, 18aastane Moussa Oukabir.

KAHTLUSALUNE: Surmakaubiku oletatav juht Moussa Oukabir (18) tapeti reede öösel Cambrilsis. (catalunyadiari.cat)

Senistel andmetel oli just tema La Ramblal jalakäijaid alla ajanud auto roolis. Barcelona ajalehe La Vanguardia teatel lubas Moussa Oukabir kaks aastat tagasi küsimuste ja vastuste veebilehel Kiwi kõik uskmatud ära tappa.Täpsemalt kirjutas ta veebilehe teiste kasutajate küsimustele vastates: „Tapaksin uskmatud ja jätaksin alles ainult moslemid, kes järgivad religiooni.”

Politsei on vahistanud neli terroristide oletatavat kaasosalist ning õhtul anti teada, et Moussa Oukabir oli Cambrilsis tapetud viie terroristi hulgas. Neljapäeval Barcelonas toimunud kaubikurünnak oli Euroopas viimase 14 kuu jooksul juba kuues autoga sooritatud terroriakt. Eelnevalt toimusid need Nice´is, Berliinis, Stockholmis ja kaks korda Londonis.

Politseinikud, sireenid ja kihutavad kiirabiautod

Johanna-Kadri Kuusk

„Ütlen ausalt, et esimesed kümme minutit ei jõudnud mulle asi kohalegi, aga kui lõpuks kohale hakkas jõudma, kuuldes ja nähes kõiki neid politseinikke ja sireene ja kihutavaid kiirabiautosid, siis silmad läksid märjaks… Ma ei saa sellest lihtsalt aru!“ meenutas Barcelonas töötav 22aastane eestlanna hetki La Ramblal toimunud terrorirünnaku järel.

„Kui tavaliselt on siin inimesed suhteliselt lärmakad ja jutukad, siis nüüd olid kõik pigem vaiksed, igal pool kostus lihtsalt sireene ja kopterimüra,“ rääkis eestlanna, kelle sõnul tegelesid inimesed oma telefonidega, et lugeda uudiseid või kõnelda sugulastega.

„Käisin ka poest läbi ja ostsin endale õhtuks süüa. Seal oli peale minu veel turiste ja kuulsin, kuidas üks ütles telefonis, et jääb täna koju. Inimesed proovisid võimalikult kiiresti keskusest ära saada. Busse ei tulnud, ootasin isegi veidi aega, aga siis sain aru, et mõistlik on jalutada, ja seda tegid paljud, või siis proovisid taksot saada,“ jutustas noor naine.