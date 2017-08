Soomes Turu kesklinnas Puutoril ja Kauppatoril on käimas politseioperatsioon. Pealtnägijate sõnul on sellest piirkonnast kuuldunud tulirelvalaske, kirjutas Yle. Turun Sanomate teatel on pussitatud mitut inimest. Pealtnägijate sõnul on Turus Puutoril pussitatud vähemalt kaht inimest, kirjutas Ilta-Sanomat. Linnas on liikvelt hulgaliselt häiremasinaid ja politseinikke. Pealtnägijate hinnangul võib ohvrite arv olla palju suurem, räägiti viiest tapetust. Pealtnägijate sõnul oli politsei kuriteopaigal tulistanud. Politsei soovitab inimestel Turu kesklinnast eemale hoida.

Praeguseks on olukord veel segane, kirjutab Soome meedia. Turun Sanomate andmetel kontrollib politsei linnast väljuvaid ronge ja busse.

Pealtnägija sõnul lamas Puutoril maas üks inimene, kes tundus olevat elutu. Lisaks on kaks inimest saanud vigastada, kirjutas Yle. Ka Kauppatoril on vigastatuid. Maas lebav laip on kaetud, teatas sündmuspaigas olev Yle Turu toimetaja.