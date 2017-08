Üle Vahemere on tänavu alates aasta algusest 16. augusti seisuga jõudnud 119 069 migranti, teatas reedel avaldatud raportis Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM).

Nendest 83% ehk 97 458 on päästelaevad pärast Vahemerelt peale võtmist toodud Itaalia sadamatesse. Kreekasse on jõudnud 12 725, Küprosele 501 ja Hispaaniasse 8. augusti seisuga 8 385 migranti. Väärib tähelepanu, et viimastel nädalatel on migrantide surve Itaaliale vähenenud ning järjest rohkem parema elu otsijaid pürgib Hispaaniasse.

Tänavu on Vahemerest leitud 2410 uppunud migranti.