Londonis algab esmaspäeval Briti parlamendihoone kellatorni remont, mis kestab algselt plaanitud kolme aasta asemel neli, vahendab Spiegel Online.

Londoni sümbolina tuntud 96 meetri kõrgust kellatorni kutsutakse tavaliselt Big Beniks. Tegelikult on Big Ben kellatornis asuv 13,7 tonni kaaluv kell, mis lööb täistundidel. Peale Big Beni on kellatornis veel neli väiksemat kella, mis löövad veerandtundidel. Kellatorni ametlik nimi on aga alates 2012. aastast Elizabeth Tower (Elizabethi torn). Esmaspäeva keskpäeval kuuleb Big Beni kellalööke enne remonti viimast korda. Tõsi, torni hooldaja Steve Jaggs lubas, et aastavahetusel ja sõdurite mälestuspäeval tehakse erand ja kellalöögid kostavad ka remondi ajal. Remondi plaanijad andsid ka lubaduse, et remondi ajal on turistidele nähtav vähemalt üks kella neljast sihverplaadist. Kellatorn ehitati praegusel kujul parlamendihoone juurde 1859. aastal ning sestsaati on Big Ben vaikinud vaid aastatel 1983–1985 ja 2007. a remondi ajal.