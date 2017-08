Nädalavahetusel on Keila vallas Kõltsu mõisas eeskujulik pidu, kui endine parteijuht ja peaminister Taavi Rõivas naitub laulupreili Luisa Värgiga. Eeskujulik seepärast, et vallagagi sotid kenasti selgeks aetud – luba ilutulestikuks võetud.

Kui suure hulga pulmaliste ülevoolavatest emotsioonidest, mis väljendub värviliste rakettide ja paukuvate illuminatsioonide taevasse paiskamisega, saab kohalik võim teada alles häiritud kodanike helistamisega, siis Taavi ja Luisa pulmas on sellega teisiti. „Vallavalitsust on informeeritud toimuvast üritusest. See info on võetud teadmiseks. Ilutulestik on kooskõlastatud,“ teatab Keila valla avalike suhete spetsialist Andres Kärssin.

Seega, kes tahab pidulikku ja kaunist tuledemelu näha, seadke sammud Kõltsu kanti.