Maailmas kogub üha enam populaarsust spirituaalne muusika, mis põhineb väelauludel, mantratel, loitsudel ja paljudel muudel hingestatud meloodiatel. Eestisse on selliseid kontserte sel sügisel jõudmas vähemalt neli ja alustajaks on Ülemaailmse Rahu Laulu sõnumikandja Tina Malia, kes esineb 31. augustil kell 19-21 KuMu Auditooriumis kontserdiga „An Evening with Tina Malia in Tallinn.“ Tina Malia on laulev rahusaadik Tina Malia võitis 2016. aasta Ülemaailmse Rahu Laulu auhinna neljas kategoorias, mistõttu võib teda lugeda teerajajaks, kasvatamaks kogukonda, mis ühendab inimesi üle maailma, kes soovivad harmoneeruda ennast emakese Maaga, väljendades seda läbi kunsti, tervise, hariduse ja muusika.Tina kasutab enda artistlikku annet nii laulude kirjutamiseks, pillide mängimiseks kui ka produtseerimiseks, et väljendada enda sisemist kiirgust eriliselt avara loovusrikkusega. Tema hääl, kui tavatu puhtusega instrument, on õrn kui ingli ohe ning samas võimas kui ookeani müha. Tina võitis tunnustust juba pärast oma esimese plaadi „Shores of Avalon“ esitlust ning tänu maailma esiloitsija Jai Uttalile, kellega asus koos laulma, sai ta osaks rikkast sanskriti mantrate spirituaalsest traditsioonist.





Peruquois äratab lauluga naiselikkuse väe

5. oktoobril kell 19 esineb Tallinnas Vene Kultuurikeskuses vokaalijumalanna Peruquois uue live-programmiga „Armunud naine“ ehk „Woman in Love“.

Peruquois' sügavas ja kaunis hääles on vägi peatada aeg ning avada väravad müsteeria voogudele. Helilooja ja tekstikirjutajana väljendab ta kirglikult tõelist inimeseks olemist, igatsust armastuse allika ja täieliku ärkamise poole. Alustanud jazzmuusikaga ning hiljem põimides põlisameeriklaste, klassikalise India, Lähis-Ida ja kaasaegseid elekroonilisi helisid, on ta jõudnud enda isikupärase stiilini. Peruquois' hääles väljendub ürgse naiselikkuse heli hing, mis on pärjanud ta tiitlitega nagu „Püha naiselikkuse hääl“, „Emakese Maa hääl“ ja „Helisev Jumalanna“. Olles tuuritanud üle kogu maailma juba aastast 1997, näitab ta säravat valgust iga kuulaja hinge koduteele. Peruquois on selliste sügavate praktikate looja, nagu „Vocal Yoga“ ja „Vocal Tantra“.



Estas Tonne elustab koos kaaslastega vett 13. oktoobril esineb Nordea Kontserdimajas taas maailmanimega muusik Estas Tonne, kes annab kontserdi „Reviving The Water“ koos Pepe Danza ja Netanel Goldbergiga. Tema kontsertidele on omane, et mingil ajahetkel kuulaja unustab oma argipäevamured ja läheb üle ühtsele hingamisele, jäädes see juures vabana oma isiklikku ruumi. Mida aga tähendab „Reviving The Water“ ehk „Vee elustumine“? „Veest võib kirjutada lõpmatult. Iidsed kultuurid ja rituaalid käsitlevad vett kui üht kõige tähtsamat elementi ja elu aluspõhimõtet ning viimastel aastakümnetel on teaduslikud avastused ilmsiks toonud samuti vee elava natuuri ja kosmose vahelise suhte. Igaühel meist on oma arusaam veest, vastavalt enda teadmusele ja intuitsioonile, mistõttu meie soov on innustada Teid lihtsalt sulgema silmad ja sukelduma helilainetesse ning laskma end sel kanda. See viib teid paika, kus ookeani puhastamine saab alguse ühestainsast tilgast,“ — nii kirjeldavad muusikud oma kontserdi olemust.