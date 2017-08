Tänasel eesti ja vähemusrahvuste katusorganisatsioonide kohtumisel Eesti Rahva Muuseumis ütles Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid, et tema on uhkelt saarlane. Ja nõndasamuti on Eestis igaühel vaja olla uhke oma rahvuse ja kultuuri üle.

Eesti ja vähemusrahvuste katusorganisatsioonide kohtumisel Eesti Rahva Muuseumis osaes ka president Kersti Kaljulaid (Viktor Burkivski)

„Viimasel ajal on palju arutatud, kas kõlbab olla uhke selle üle, et olen eestlane. Arutelu laieneb ka kõikidele teistele rahvustele. Meile kõigile on meie identiteet hästi tähtis. Meil on palju üritusi, kus näitame uhkusega seda, mida tähendab Eesti kultuur ja teised rahvad näitavad uhkusega oma pärimuskultuuri. Kujundame kõik koos Eesti mustrit sel sajandil ühes selle keelelise ja kultuurilise kirevusega,“ lausus president kohtumise tervitussõnavõtus.



Tänasele kohtumisele oli kokku tulnud 110 inimest 40 organisatsioonist. Esindatud olid vene, valgevene, ukraina, armeenia, aseri, poola, tatari, ingerisoome, mordva, baškiiri, kabardiini, eesti ja teised rahvused. Sõlmiti kultuuritutvusi ning arutleti selle üle, kuidas senisest enam panustada Eesti riigi arengusse.

Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonna juhi Kristina Pirgopi sõnul pole nii mastaapset eesti ja vähemusrahvuste katusorganisatsioonide kohtumist Eestis seni toimunudki.



„Huvi sellise kohtumise vastu on tuntud korduvalt, sestap otsustasimegi üheskoos kultuuriministeeriumi ja Eesti Folkloorinõukoguga asja ära teha. Miks peaks iga katusorganisatsioon hoidma omaette, kui kohtumised teistest kultuuridest inimestega võiks olla suurepäraseks kasvulavaks uutele ideedele ja ettevõtmistele,“ lausus Pirgop.

