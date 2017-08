Kui tavaliselt ei lähe kontvõõrad esimest korda paljastena kohtama, siis tänapäeva modernses maailmas tehakse igasugu hulluseid. Nõnda otsustaski modell nimega Sheera, et tal on kõrini kohtingu-äppidest ning seetõttu otsis ta meest raadiosaate kaudu. Modell viidi kokku kahe mehega, Adami ja Markiga ning nad kohtusid kaamerate ees. Kahjuks leidis Mark end pisut täbarast olukorrast, pärast seda, kui Sheera palus mõlemal mehel paljaks võtta, et meeste pakutavaga tutvuda.

USA meediamaastik on omaette vaatamisväärsus, kuna seal on populaarsed kohtingusaated, kus mees ja naine kohtuvad porgandpaljastena. Kuid sellistes olukordades võib juhtuda ka õnnetusi ning ühel meesterahval läks eriti täbarasti, kui tal pärast modelli kallistamist telekaamerate ees erektsioon tekkis.

„Siin on pisut külm,“ tegi Mark nalja, kui saatejuht küsis, miks ta meheau nõnda väike on, pöördudes Sheera poole, et uurida, kas talle Marki keha meeldib. Sheera ei lasknud end olukorrast heidutada ning nõustus Markiga, et ju on mehe peenis ikkagi külma tõttu krimpsu tõmmanud.