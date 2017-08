Taaskord saame uudistest lugeda, mida on terroristid korda saatnud, sedapuhku Barcelonas. Seal elab ja peatub praegugi eestlasi, kes annavad sotsiaalmeedias ja mujal teada, et nendega on kõik korras, ning jagavad Eesti meediaga muljeid kohapealsest olukorrast.

Hinges on rahu, et keegi kaasmaalastest seekord viga ei saanud. Kuid on üks asi, mis eestlaste juttudes silma ja kõrva riivab – väga paljud on oma kommentaarides öelnud, et terrori sinnajõudmine oli vaid aja küsimus ja mitmetele ei tulnud selline asjade käik üllatusena.

On vastik mõelda, et peame igal oma sammul arvestama sellega, et midagi kohutavat võib jälle juhtuda. On vastik, et inimesed on justkui ootel. Vastik, et leidub üldse inimesi, kes ärkavad hommikul üles ja mõtlevad: „Täna on hea päev autoga rahva sekka sõitmiseks.“

Kaastunne kõigile neile, kes kaotasid selles ja kõigis eelnevates rünnakutes mõne lähedase, ning jõudu ja tervist neile, kes haiglates või kodudes vigastustest paranevad. Ja muidugi jaksu kõigile inimestele Barcelonas selle kohutava sündmusega toime tulemiseks.