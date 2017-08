Olgugi et Youtube’is leitavad Jänku-Jussi paroodiad on ropud, rõvedad ja lastele vaatamiseks sobimatud, osutus avalik tähelepanu neile ootamatult kasulikuks ja seda mõlemale poolele: videote tegijast sai üleöö tuntud juutuuber (nagu ta oli soovinud) ja paljusid lapsevanemaid ehmatas juhtum terasemalt jälgima, mida nende lapsed internetis teevad. Rangest (riigi?)tsensuurist saadav südamerahu olnuks aga näiline, sest internetiajastul ei kao ükski sisu päriselt – see vaid peidetakse paremini.

Kallid presidendid

Kuidas lahendada mure, et endiste presidentide ja nende kaasade ülalpidamine on ühele väiksele riigile liiga kulukas – räägime sadadest tuhandetest eurodest –, sellele on poliitikud vastuseks pakkunud presidendi ametiaja pikendamist (ehk vaikimisi lootes, et pärast pika ametiaja lõppu jääb ülalpidamiskohustuski üürikeseks). Ent kuidas kõlaks mõte, et vaesevõitu rahvas üldse vabastada Eesti mõistes hästi teenivate isikute kinnisvara hooldamise kohustusest?