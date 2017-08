Alates oktoobrist ühendab ERRi uudistetoimetus raadio-, tele- ja portaalitoimetusega ka sporditoimetuse, mille uueks juhiks pakutakse presidendi endist ja praegust sotside avalike suhete nõunikku Toomas Sildamit.

Toimetuste liitmise tagajärjel ei kaota keegi ametit, vaid luuakse uus – ühinenud toimetuse juht, kirjutas Delfi. Mitu allikat on Õhtulehe vihjanud, et koondjuhi koha favoriit on just nimelt Sildam.

Kui Õhtuleht eile Sildamile helistas, väitis ta, et ei tea midagi. „Ei ole keegi minuga sel teemal ühendust võtnud,“ ütleb Sildam, et kuulis juttu alles Õhtulehelt.

ERRi uudistetoimetuse juht on Urmet Kook, portaali juhib Anvar Samost ja raadiouudiseid Indrek Kiisler. Sporditoimetust juhib Rivo Saarna.