„Mul pole tegelikult küll iialgi olnud plaanis korraldada endale mingit lauljakarjääri, kuigi teatud perioodil on mind selles siiski kahtlustatud,“ on Urmas Ott kirjeldanud oma süütut flirti laulmisega. „Minu esinemine paari lauluga ekraanil on iga kord olnud seotud Kesktelevisiooni tehtud ettepanekuga, millele ma oma edevuses muidugi mõista pole suutnud vastu panna.“

Ehkki nende sõnadega kirjeldab Ott kogumikteoses „Urmas Ott. Best of I“ oma etteasteid üleliidulises telekanalis 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul, astus ta lauljarolli pisut varem, 1982. aastal, kui salvestas koos Marju Läniku ja Vitamiiniga „Diktori valsi“. „Ma olen absoluutselt ebamusikaalne inimene, aga kummaline on see tõesti, et mu elus on aeg-ajalt teatavate aastate järel mingisugune kokkupuude muusikaga,“ tunnistas Ott aastaid hiljem Tarmo Pihlapi saates „Tarmo album“.