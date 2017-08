„Padjaklubi“ tšikid on tagasi oma pööraste seiklustega! Sel sügisel stardib juba 8. hooaeg, mille võtted käivad täies hoos! Armastatud peategelased Miša, Laura, Kristina ja Maria hakkavad talu pidama!

Just nimelt - uuel hooajal saavad padjakatest talutüdrukud ning neid sunnitakse tööd tegema rohkem, kui kunagi varem, sest kuri talupealik Irja hoiab silma peal. Miski ei valmista neid ette aga selleks, et talus pole ei elektrit ega isegi vett! Ootamatult selgub, et elu maal on siiski võimalik. Otse loomulikult saavad siit alguse uued supernaljakad olukorrad ja peadpööritavad seiklused.

Ja saladuskatte all võib öelda, et üks tüdrukutest jõuab sel hooajal ka abieluranda! Huvitav, kes see küll olla võiks? Jäta enda pakkumine kommentaaridesse!

„Padjaklubi“ uus hooaeg alustab juba varsti TV3s!