Ärevil loomasõprade seltskonnas räägitakse, et Loksa metsikud kassid on ellujäämise nimel hakanud koostööd tegema ja moodustanud kassikoloonia. „Lemmik on visatud toast välja ja ta toob pojad õue. Sisse tagasi ta ei saa ja poegi keegi omaks ei tunnista. Nõnda nad sigivad siin,“ teab rääkida kohalik Irene. Eesti põhjapoolseim linn Loksa peaks olema tõeline kassiparadiis. „Kõige probleemsemad kassikolooniad on praegu näiteks Loksal,“ teatab Eesti Loomakaitse Selts. Tõepoolest, linnas kohalikke kõnetades ei üllatu keegi, kui soovin rääkida hulkurkassidest. “Siin neid ikka jagub,“ muigab päevinäinud jalgrattaga linna vahel tiirutav Konstantin, kelle sõnul kipuvad kassid ikka minema sinna, kus süüa antakse. Mõtte illustreerimiseks viipab ta käega meist mõni meeter eemal kõnnitee ääres lebavale tühjale toidukausile. OMAPÄI KULGEJA: Lisaks kodukiisudele näeb Loksal palju ka peremeheta kasse, kes peavad üksinda hakkama saama. (Teet Malsroos) Selleks, et Loksal leida midagi vähegi sarnast kasside grupiviisilisele kogunemisele, kulub umbes kümmekond minutit. Kaks kõutsi pikutavad kesklinnas kortermaja taga muruplatsil. Võiks arvata, et mõlemad isendid on kodutud, ent loetud minutid pärast kasside pildistamist sõidab rattaga kohale Anna, kes kinnitab, et need on kindlalt kodukassid. Tuleb välja, et vanaproua on ka ise ühe hulkuva kassi tänavalt päästnud ja tuppa elama võtnud. Ta teab rääkida veel ühest teisest kohalikust heategijast, väikese viinaveaga härrast, kelle südames on hell koht kassidele. Nimelt pidavat ta tihtipeale ostma hulkuvatele kassidele süüa, täpsemalt siis kõige odavamat hakkliha.

Kasse söödetakse aknast

Vihjed kassikoloonia kohta viivad meid Loksa äärelinna Uuele tänavale, kus enamjaolt seisavad valged silikaatkividest kortermajad. Majadest veidi eemal asuvad lopsaka väljanägemisega aiamaad, mis kuuldavasti pidavat olema kassidele meelepärane sigimispaik. Ühe kortermaja tagusel muruplatsil patseerib kolm kassi. Ühtäkki kostab akna avamise krigin ja kiisud tormavad selle peale kohale. Aknast väljub käsi kausiga ja puistab hoovile meelehead. Kassid hakkavad agaralt sööma. „Tegelikult toidan minagi kasse, sest mul on neist kahju. Minu maja taga käib neid ka, ütleme kuus-seitse tükki,“ räägib Uuel tänaval jalutav vanaproua. Kortermajadest mõnesaja meetri kaugusel vanade garaažide juures kepi najal sammuv Irene nendib, et kasse on tõepoolest rohkelt, ent teda nad ei sega. “Kodu nendel ei ole, aga kohalikud söödavad neid. Ja nõnda nad on siin aiamaade peal ja ootavad majade juures. Loom on loom, ega tema süüdi ole, et ta siin on,“ leiab Irene. PÜSIV OLUKORD: Irene sõnul on Loksal ringi luusinud palju hulkurkasse juba kümmekond aastat. (Teet Malsroos) Irene sõnul on Loksal selline seis hulkurkassidega juba kümmekond aastat. „Vanasti viidi hulk kasse siit ära, aga viimasel ajal mitte. Linnal pole raha ja kes tahab lasta ära viia, see peab ise maksma.“ Naise sõnul suhtuvad kohalikud kassidesse üldiselt hästi. „Mõned, kellel on aiamaa, riidlevad jällegi, et mis te söödate neid kasse. Käivad ja kraabivad igal pool. Aga kes tahavad nuriseda, need nurisevad,“ möönab ta. Irene ei usu, et kassid on meelega kodust välja visatud või suvilasse maha jäetud. „Lemmik on visatud toast välja ja ta toob õue pojad. Sisse tagasi ei saa ja keegi poegi omaks ei tunnista. Nõnda nad sigivad siin,“ arvab ta.