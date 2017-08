Pink kinnitab, et tema ja Christina Aguilera vaheline vimm on möödanik.

„Ma armastan Christinat, me oleme ära leppinud,“ vahendab People USA rokklauljatari vastust ühele Twitteri-kasutajale. „Muusika toob meid kõiki kokku. Muusika juures on parim asi see, et igaühe jaoks on ruumi ühekorraga võitmiseks,“ säutsus Pink seejärel.

Väidetavalt sai lauljataride vaen alguse „Lady Marmalade’i“ salvestamisel. Pinki varasemast jutust on jäänud mulje, et raksu mindi kõige kõrgemate nootide laulmise õiguse pärast. Kuid mullu osales Pink USA televõistlusel „The Voice“ Aguilera tiimi lauljate nõustajana. Seegi andis aimu vaenukirve mahamatmisest.