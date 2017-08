Vaid loetud tunnid pärast Barcelona tragöödiat säutsus Ühendriikide president Twitteris, et inimesed peaksid ajaloost õppima seda, kuidas kindral Pershing moslemiäärmuslastega käitus. Ajaloolased tema kirjeldatud võikaid fakte aga tõesteks ei pea.

„35 aastat polnud meil enam islamoterrorismi!“ kuulutab president Trump. Ta viitab kindral John J. Pershingi (hüüdnimega Black Jack) vallutusretkele Filipiinidel, kus ta olevat peamiselt islamiusku Moro provintsis moslemite ülestõusu maha surunud. The Telegraph kirjutab, et lugu Pershingist on siiski suuresti väljamõeldis.

2016. aastal kirjeldas president, et kindral Pershing tabas 50 terroristi ning mõrvas kõik peale ühe, kelle jättis ellu, et see ülejäänud kogukonnas hirmu külvaks. „Terroristid“ hukati seaveresse kastetud kuuli läbi (islamis on siga räpane ja ebapüha loom). Trump lisas, et siis polnud 25 aastat islamiäärmuslastega probleeme. Nüüd lisas ta sellele veel 10 aastat juurde.

Müüt Pershingist algas tegelikult e-kirjade ketist, mis läks liikvele millalgi pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid New Yorgis. Selles loos maeti mõrvatud moslemid ka seasoolikate alla. Ajaloolased seda versiooni Pershingi vägitegudest ei toeta. Pershing oli tõepoolest brutaalne väejuht, hiljem ka provintsi kuberner, kuid tema lähenemine kohalikele oli pigem nn piitsa ja prääniku meetod, kus ta vahel ka kohalikega koostööd tegi. Ajaloolane James R. Arnold, kes 1899.-1913. aastatel toimunud Moro ülestõusust raamatu on kirjutanud, kinnitab, et mingeid terrorismivastase võitluse meetodeid pole kindral Pershingi valitsemisajast tänapäeval mõtet otsida.