Poola siseminister ütles pärast Kataloonia pealinnas toimunud terrorirünnakut, et tema riigis on sellised asjad võimatud, sest Varssavi on Aafrika ja Lähis-Ida sisserändele otsustava ei öelnud. Ta lisas, et Poola ametnikud olid Hispaania ametiasutustega pidevas kontaktis. "Meil Poolas pole muslimikogukondi ja enklaave, mis kujutavad endast loomulikke baase islamiterroristidele. Me teeme kõik võimaliku, et meie riik oleks ohutu ning me keeldume migrante vastu võtmast," rõhutas Poola sise- ja haldusminister Mariusz Błaszczak rahvusringhäälingule TVP antud usutluses. Mariusz Błaszczak (Reuters / Scanpix) Euroopa peab ärkama

Ta märkis ka, et Barcelonas toimunu on "tsivilisatsioonide kokkupõrge" ja lisas, et selle vastu pole tõhusaid vastumeetmeid. "Ainus võimalus Euroopale, see on oma uste sulgemine. Euroopa peab üles ärkama."

Błaszczak ütles, et sisserändajate ümberasustamine innustab miljoneid inimesi Euroopasse tulema. "See lõpeb traagiliselt. Meil on tegu tsivilisatsioonide kokkupõrkega. Seda tuleb otse välja öelda ja see on kogu Euroopa probleem," lisas ta. Poola on keeldunud osalemast Euroopa Liidu kavas ümber paigutada Aafrika ja Lähis-Ida sisserändajad Itaalias ja Kreekas asuvatest laagritest, väites, et see programm ei lahenda probleemi olemust ning ohustab julgeolekut. Błaszczak ütles neljapäeval: "Me ei anna sellele [Euroopa Komisjoni] survele järele, sest see teema puudutab Poolat ja poolakate julgeolekut." Vaja on kindlat "ei" Poola peaminister Beata Szydło ütles omalt poolt, et Euroopa "peab ütlema kindla "ei" terroristidele, kes püüavad vägivaldselt ja julmalt oma kurja ideoloogiat rakendada". Samuti mõistis ta hukka neljapäevased rünnakud Kataloonias. "Kuigi see on pisarate ja valu aeg, me ei tohi lasta hirmul meid halvata," ütles Szydło Polska Agencja Prasowa vahendusel oma Hispaania kolleegile saadetud kaastundeavalduses.