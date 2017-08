Kui esiti lubas Ilmateenistus nädalavahetuseks kuni 27 soojakraadi, võib praeguse kohaselt tulla isegi soojem ilm, ent äiksest ja vihmast ei pääse. Reedel jääb Eesti kahe rõhuala piirimaile – ida pool on mõjusam kõrgema rõhuga ala, Skandinaavia ja Läänemere kohal püsib madalrõhkkonna serv. Selgem taevas vaheldub pilvisemaga. Kohati tuleb hoog vihma, võimalus on suurem öö hakul. Uuesti suureneb vihma tõenäosus pärastlõunal saartel ning õhtu poole ka mandri läänerannikul ning Kagu-Eestis. Puhub lõunakaare tuul 3-8, pärastlõunal saartel puhanguti 13 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 13-17, päeval 19-24 kraadi. Laupäeval jõuab Skandinaavia rannikule aktiivsem madalrõhkkond ja selle serva mööda liigub madalrõhulohk üle Läänemere. Öö on suurema sajuta, aga tasapisi tugevneva kagutuulega. Õhutemperatuur on 13-18 kraadi.

Ennelõunal on ilm enamasti sajuta ja mandri sisealadel ka päikeseline, saartel on hoovihma võimalus. Pärastlõunal lääne poolt alates algab jõuline rünksajupilvede areng, õhtul sajab laialdaselt hoovihma ja on äikest, millega võivad kaasneda tugevad tuuleiilid. Tuul pöördub järk-järgult lõunasse ja edelasse ning püsib tugevana, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb 25-28, meretuulega rannikul kuni 20 kraadini.

Pühapäeval kerkib üle Balti riikide kitsas kõrgrõhuhari, mida piirab lääne poolt merele ulatuv madalrõhkkonna serv ja ida poolt möödub lõunavoolus madalrõhuvöönd. Mitme rõhuala mõju tõttu on ilm piirkonniti väga erinev. Tänastel andmetel on öö vihmasadudega, mis on tugevamad öö hakul ja tõenäoliselt idapoolsetes maakondades, on äikeseoht ühes tugevate tuuleiilidega.