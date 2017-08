Eesti suhtes alati kriitiline Lotila teeb Iltalehti veergudel väikest hinnavõrdlust. Tulemuseks leiab ta, et kuigi Soomes toidukaupade hinnad järjest langevad, siis Eestis need muudkui tõusevad. 20 toiduainest kokku pandud ostukorv maksis Helsingi Idakeskuse Prismas 38,07 eurot. Tallinna Kristiine Keskuses Prismas 46,99 eurot, Ülemiste Keskuse Rimis 43,58 eurot ja Stroomi Keskuse Maximas 46,34. Prisma on soome toidupoodide kett, mis tegutseb mõlemas riigis. Prisma tegevdirektor Jussi Nummelin märkis, et Eesti kaupadele lisab hinda transport, aga ka palga- ja kohaliku tooraine hinna tõus. Nummelin tuletas siiski meelde, et Euroopa Liidu keskmisele jääb Eesti toidukorvi hind siiski alla (90% keskmisest), soomlaste oma on aga keskmisest kallim (120% keskmisest).

Iltalehti arutleb, et üks põhjus võib olla ka Eesti toidukettide omatoodete vähesus (näiteks Prisma Rainbow ja Rimi Basic tooted).

Ostukorvis on kakskümmend toodet ning need on järgmised: Rukkileib Kilo juustu Liiter piima Munad (10 tk) Kilo võid Kilo seahakkliha Kilo kanafileed Pakk toorjuustu (200 g) Liiter laktoosivaba jogurtit Liiter tavalist vaniljejäätist Kilo kartuleid Kilo banaane 2 kilo nisujahu Kilo suhkrut Tuunikalakonserv Liiter apelsinimahla Poolekilone pakk kohvi Kilo vaarikamoosi 0,33-liitrine õlu Kilekott, kuhu ostud pakkida