Veisman on elanud põnevat elu: näiteks on ta MTV saatejuhina katki istunud Justin Timberlake’i tooli, Vanemuise laval võru keeles seksist rääkimise ajal pissimist mänginud, läinud kunsti õppima sellepärast, et ei oska joonistada ja pääsenud saalihoki meistriliigasse.

„Igal aastal enne kooli algust ma mäletan, et minu sees oli selline suur ootamisärevus. Mõtlesin, et ühtpidi ei saa enam väljas mängida ja teistpidi kohtun jälle nende toredate koolikaaslastega. Loodan, et sellel sügisel on palju uusi toredaid kohtumisi,“ räägib Veisman hommikusaate uut hooaega tutvustavas reklaamklipis.





"Heli filmiprodutsendina tunneb hästi kaameratagust maailma ja on enda jaoks välja mõelnud, missugune võiks olla tema maailm kaamera ees ning need mõtted meeldisid "Terevisioonile". Ta on heas mõttes kairevilgatsilik naabritüdruk, saatejuhi tüüp, keda hetkel Eesti teleekraanidel ei ole ning kellest võiks tulevikus välja kasvada empaatiline saatejuht," heidab "Terevisiooni" produtsent ja režissöör Rait-Roland Veskemaa valgust ühele uuele tulijale.



"Martini kasuks rääkis tema varasem teletöö kogemus MTV Eestis, kuigi määravaks said tema teadmised ja huvi valdkondades, milles "Terevisioon" end hetkel ehk kõige tugevamini ei tunne. Olgu selleks siis ekstreemsport või erinevad äpid. Samuti meeldis meile Martini energia. See on just selline, mida vaataja ühelt hommikusaate juhilt ootab," lisab Veskemaa.



"Terevisioon" on koolialguse erisaatega eetris reedel, 1. septembril kell 8.00. Tavapärasel ajal, kell 6.55, alustab "Terevisioon" juba 4. septembri varahommikul, juhatades sellega sisse ETV uue hooaja.