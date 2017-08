Austraalia suurimad telekommunikatsioonifirmad said täna karmi käsu blokeerida kasutajatel ligipääs 57 rahvusvahelisele veebilehele, kust saab telesaateid või filme alla laadida.

Austraalia föderaalkohus leiab oma otsuses, et veebilehed tegutsevad „eiravad täiesti ilmselgelt autoriõiguste omanike õigusi“. Austraalia telkoettevõtetel Telstra, Optus, Vocus ja TPG on aega 15 päeva, et antud veebilehed blokeerida.

Austraalia autorite ühing rõõmustab otsuse üle väga. Nende esindaja Lori Flekser ütles Austraalia väljaandele ABC.net.au: „Piraatlusega tegelevad leheküljed teenivad palju raha teiste inimeste loomingu pealt. See on raha ja kasum, millest nii kohalikud kui üleilmsed loomeinimesed, kes on väga palju vaeva näinud, ilma jäävad.“ Ta lisab: „Piraatlus ei ole ohvriteta kuritegu. Loomemajandusega tegelevad tööstusharud kaotavad töökohti, kasumit ja potentsiaalseid töökohti filmides, mida lihtsalt kunagi ei vändatagi, sest risk raha kaotadaa on liiga kõrge.“