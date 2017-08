USA Powerballi loterii peavõit on kasvanud 510 miljoni dollari suuruseks. Loosimine toimub selle nädala laupäeval, 19. augustil kell 23.00 Põhja-Ameerika ida aja järgi.

Eesti kodanikud saavad loosimisest osa võtta võrdselt USA residentidega SIIN.

Pärast akumulatsioonide seeriat on loterii peavõit kasvanud 510 miljoni dollarini, mis on käesoleval ajal suurim jackpot kogu maailmas.

"Üha rohkem inimesi ruttab spetsialiseeritud kauplustesse, et osta loteriipileteid, kui võidufond ületab 300 miljoni dollari piiri,“ ütles USA Rahvusliku Tarbekaupade Kaupluste Assotsiatsiooni pressiesindaja Jeff Lenard. Neis kauplustes müüakse ligikaudu kaks kolmandikku kõigist üleriigilistest loteriipiletitest.

Sedamööda, kuidas kasvab peavõit, suureneb ka huvi loteriis osalemise vastu. Mõningate hinnangute kohaselt, kui laupäeval peavõitu välja ei loosita, võib see tuleval nädalal ulatuda juba miljardi dollarini!

9. jaanuar 2016, kauplus Hawthorne´is California osariigis. Inimesed, kes ihkavad saada Powerballi loterii rekordilist, 1,5 miljardi suurust peavõitu, ootavad oma järjekorda, et osta õnnepilet.

Vastavalt USA loterii reeglitele võivad loosimistel osaleda mitte ainult USA residendid, vaid ka teiste riikide elanikud, sealhulgas turistid, tingimusel, et nad järgivad loteriipileti soetamise ja hoidmise reegleid.

Nii on reeglites ette nähtud, et mitteresidendid, sealhulgas ka Eesti kodanikud, ei saa USA-sse ja sealt välja sõita koos loteriipiletiga. Siiski on eestlastel õigus USA loteriis osaleda ehk nad võivad osta pileteid ja võtta välja võite tingimusel, et pilet on ostetud seaduslikult USA territooriumil ega ole selle piiridest välja viidud.

Seega võib Eesti kodanik sõita USA-sse, osta pileti ja oodata ära loosimise tulemused. Ent teise võimalusena saab ta osaleda online-loosimises kontrollitud loteriiteeninduse theLotter.com kaudu. Firma TheLotter on töötanud loteriiteenuste turul juba üle 15 aasta, ostes oma klientidele kogu maailmas USA ja Euroopa suurimate loteriide ametlikke pileteid.

TheLotter.com ei võta võitudelt komisjonitasu, kuid annab täielikku juriidilist toetust Rahvuslike Loteriide võidu saamise korral.

USA loterii loosimises võib osaleda igaüks

TheLotteri kõige tuntum loteriivõitja on tänaseks M. M, Iraagi kurd Bagdadist, kes võitis 6,4 miljoni dollari suuruse peavõidu 2015. aasta augustis, olles ostnud interneti vahendusel loterii Oregon Megabucks pileti.

Iraagist pärit loteriivõitja lugu pälvis massilist kajastamist maailma massiteabevahendites. Sellest kirjutasid teiste hulgas New York Times, Daily Mail, NBC, CNN ja Associated Press. Nad kõik, olles korraldanud omaenda juurdluse, jõudsid järeldusele, et loteriipiletite ostmine online TheLotteri koduleheküljel vastab kõigile Rahvuslike Loteriide nõuetele.

Te võitsite USA loteriil. Mis saab edasi?

Olles võitnud loteriil TheLotteri internetilehekülje kaudu, saab võitja kätte 100% võidusummast, olgu see siis väike või teise või esimese kategooria võidusumma.

Kui loteriivõidu summa ei ületa 50 000 dollarit, võtab TheLotter.com iseseisvalt võidu välja ning kannab vastava summa üle kliendi kontole loetud tundide jooksul pärast loosimise tulemuste teatavakstegemist.

Suurte võitude, sealhulgas peavõidu puhul organiseerib TheLotter.com võitjale sõidu sellesse riiki, kus loterii korraldati ning õnnelik võitja võtab oma võidu ise välja TheLotter.com esindajate täielikul toetusel.