Täiusliku naisekeha saab taandada puhtale matemaatikale, väidavad teadlased. Ahvatlev näolapp vastab kindlatele rehkendustehetele, selgroo ja taguotsa vaheline nurk peab aga olema 45 kraadi. Briti leht Daily Mail võtab uurimused kokku.

(AFP / Scanpix)

Kate Mossi põsesarnad

Kõrgeid põsesarnu on ammuilma ihaldusväärseks peetud, sest need tasakaalustavad näo proportsioone. Ent sarnad peavad olema kindla nurga all. Briti ilukirurgide ühenduse presidendi Rajiv Groveri sõnul selgus saja modelli näo mõõtmisel, et ideaalne nurk lõua keskpunkti ning põsesarna alguse vahel on 81%. Täpselt sellised proportsioonid on omased nii supermodell Kate Mossile kui ka Hollywoodi legendile Michelle Pfeifferile.

Uurimused on näidanud sedagi, et kõige atraktiivsemaks peetakse naisenägu, mille pikkus pole laiusest üle 1,5 korra suurem. Murdeeas poistel paneb testosteroonipuhang alalõua kasvama. Seda, et naistel on alahuule ja lõua vahe meestest väiksem, peetakse naissuguhormoon östrogeeni külluse tõenduseks. Östrogeen aga hoiab naise tervena, nooruslikuna ja viljakana.