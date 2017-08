Tallinna võib julgelt nimetada põhjamaiseks restoranilinnaks, mida tõestas ka hiljutine Skandinaavia mõjuka restoranigiidi White Guide Nordic laienemine Eestisse. Paraku on restoranide paremik Tallinnas koondunud vanalinna ja teistesse paikadesse, kus liiguvad turistid, samas aga on kohti, kus on puudu üks tõeline restoranimuinasjutt. Üheks selliseks paigaks on olnud Telliskivi Loomelinnak.

Seal on küll palju häid söögikohti, kuid pole olnud sellist, kus taldrikule asetatud hõrgutav toit, tõeliselt rikkalik veinikaart, suurepärane teenindus ja vapustav interjöör moodustaksid harmoonilise terviku, mällusööbiva emotsiooni. Restorani Trühvel loojad otsustasid minna sellise kooslusega Loomelinnakusse selleks, et pakkuda ühe enam areneva piirkonna gurmaanidele tõelist Vahemere kööki. Paljud oma ala asjatundjad on seda pidanud omamoodi "kiiksuks", kuid Trühvli meeskonnale on see väljakutse. Sest seal nähakse potentsiaali.

Kindlasti ei saa jätta märkimata Trühvli head kohvi, mis on saamas üheks paljudest Trühvli naudingutest. Tassidesse voolava aromaatse joogi teeb eriliseks see, et parima kvaliteediga kohviube röstib restorani majas asjatundlik kohvimeister ehk roastmaster, kes on alati valmis ka klientidele oma teadmisi ja loomingut jagama. Restorani Trühvel katuse all töötab The Brick Coffee Roastery meeskond, kelle eesmärk on otsida maailmast parimaid ja erilisemaid kohvisorte ja tuua need tassiga restorani lauale või lausa kontorisse ja koju.

