Kui vene oligarh Roman Abramovitš (50) teatas hiljuti oma kolmanda abielu purunemisest, vallandusid kohemaid spekulatsioonid – kas Chelsea vutiklubi omanik on leidnud uue kallima või tuksub tema kauni kaasa Daša Žukova süda teisele mehele?

Käivad jutud, et eksmodell Žukova (36), kellest on tänu jõukurist abikaasale saanud edukas kunstigalerii omanik ja kunstikollektsionäär, on tõepoolest juba pikemat aega salamisi kurameerinud USA staar-lehtsabade Paris Hiltoni ja Lindsay Lohani endise kallima, Kreeka laevandusmagnaadi pojapoja Stavros Niarchos III-ga (32). Hiljuti nähti Dašat New Yorgis lõunatamas aga hoopis supermodell Karlie Klossi elukaaslase Joshua Kushneriga, kelle vend on president Donald Trumpi väimees. Abielust Abramovitšiga on kaunitaril poeg Aaron Alexander (8) ja tütar Leah Lou (4).

50aastase Abramovitši pea seevastu olevat segi ajanud Eesti juurtega näitlejanna Julia Peresild. Oligarhi ja septembris 33aastaseks saavat Juliat on mitu korda seltskonnas üheskoos nähtud, kirjutab Argumentiru.com, kelle väitel peesitab Peresild mõnuga rahajõmmi imetluse paistel. Kuid asja muudab pikantseks tõik, et näitlejanna on juba kümme aastat koos režissöör Aleksei Utšiteliga (65), kelle filmides ta on mänginud ning kes hülgas tema pärast oma kauase abikaasa. „Räägitakse ka, et Julia tütarde isa on Utšitel,“ kirjutab üks Vene veebikülg. Näitlejanna vanem tütar Anna on sündinud 2009. ja noorem tütar Maria 2012. aastal.