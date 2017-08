Esimese originaalloo avaldas Eik muusikaportaalis SoundCloud 14-aastasena. Nüüd, kolm aastat hiljem kasutab ta lavanime EiK ja on esinenud näiteks Eesti Hiphop Festivalil, Intsikurmul, Tallinn Music Weekil, Jazzkaarel, Arvamusfestivalil ja mujal. Oma loomingut ei kategoriseeriks noormees traditsioonilise räpina, sest eelkõige on ta enda arvates luuletaja. „Räppmuusikast, spoken word'ist ning puhtast emakeelsest luulest kokku segatud alternatiivne ning võnkuv tervik,“ kirjeldab ta enda muusikat oma SoundCloudi lehel.

„Ühtegi konkreetset iidolit mul pole,“ ütleb Eik. „Samas võin välja tuua paar oma lemmikloojat. Arthop-poeet Milo, kes ajendas mind algselt just kunstiräppi süvenema, on püsinud siiani ühe mu meelisartistina. Artur Alliksaar oma geniaalsete sõnamängudega. Ning Chalice’iga tegime 2015. aastal isegi ühe projekti koos.“

Kuna Eik on aktiivselt muusikat teinud vaid kolm aastat, pole tal enda arust veel välja kujunenud oma stiili. „Eks kõiki minu lugusid seob mu hääl,“ arvab Eik. Häälega seoses ilmneb EiKi lugusid kuulates huvitav asjaolu: kuna ta alustas juba 13-aastaselt, kõlab tema hääl vanemaid lugusid kuulates heledamana, kui viimastes esitustes. Noore hääle muutusele viitab ka playlist tema parimatest lugudest: „Heeliumparemik (ehk vaatame, äkki läheb hääl veel pisut madalamaks)“.

Praeguseks on noorel luuletajal ilmunud 3 kogumikku – „Melomaniakk“, „Pudistaja EP“ ja „uinak“ – milles on kokku 33 lugu. Eik kinnitab, et tegemisel on tal praegu veel üks kogumik.

Muusika jääb suurimaks hobiks

Oma loomeprotsessi kirjeldamiseks kasutab Eik sõna eklektiline: „Enamasti algab see mõnest heast fraasist, mõttest või sõnast, riimist või emotsioonist, mis end sügavale alateadvusesse pressib. Seejärel algab mõtete kogumise faas, kus võtan endale aega ja klõbistan tüviosa loost spontaanselt arvutisse või telefoni.“ Järgmine osa teose loomisest võib kesta paarist nädalast mitme kuu või lausa aastani. Kui idee sahtlipõhja vedelema ei jää, hakkab pihta selle aeglane kärpimine ning varasemate ideedega liitmine. „Üks hetk otsin oma varakambritest parima taustaosa ja edasi läheb lindistamiseks.“

Eik pole enda arvates kunagi meeskonnatöös hea olnud. „Kui me pidime ükskord näiteks koolis plakatit tegema, võtsin ma selle ise ette ja tegin üksi ära. Nii sai kiiremini.“ Sama kehtib ka muusika tegemisel. „Teiste inimestega koos on lugu raskem valmis teha, sest siis sa sõltud kellestki. Enne muudatusi pead nendega läbi arutama ja võtma arvesse ka nende soove loo osas.“ Samas nendib ta, et päris üksi on muusikamaailmas raske hakkama saada.

„Mitmele loole on tausta teinud keegi teine, näiteks Kolmnurk ehk Holger Rannus, kelle käe all valmisid kõige esimeste palade instrumentaalid ning kelle loomingut võib mu lauludes kuulda ka praegu. „uinaku“ miksis ja masterdas peaaegu täiesti üksinda Lauri Närep ehk Sammalhabe. Hetkel töötab uute lugude taustade kallal Luurel Varas. Muidugi olen hulga lugude taustad ka ma ise valmistanud.“

Kus Eik ennast kümne aasta pärast näeb, ei oska ta veel öelda. „Ma olen muutunud muusikast niivõrd sõltuvaks, et võiksingi seda tegema jääda,“ kirjeldab noor oma kogemust muusikaloomega. Tema jaoks on see tehtav vaid kooliga samaaegselt, mitte kooli kõrvalt. „Arvatavasti jääb see aga igavesti vaid suurimaks hobiks, sest ma sooviks tegeleda ka teiste huvialadega. Lisaks muusikale paelub mind näiteks filmindus, teater ja fotograafia.“

„Ma olen mõelnud vahel sisse astuda lavaka dramaturgiasuunda,“ arutleb Eik oma tuleviku üle. Praegugi käib ta VHK-s just teatriklassis. „Teine võimalus on BFM (Balti filmi- ja meediakool), sest filmindus huvitab mind väga. Ema on teleprodutsent ja vend lõpetas just BFM-is produtsendi eriala.“